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Памятник оленно-транспортным батальонам установят в Мурманске
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    Памятник оленно-транспортным батальонам установят в Мурманске

    17:43  26 Октября 2017
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    Памятник оленно-транспортным батальонам установят в Мурманске

    Мурманск, 26 октября. Памятник оленно-транспортным батальонам будет установлен в Мурманске около здания администрации.

    По сообщению президента Ассоциации кольских саамов Елены Яковлевой, памятник оленно-транспортным батальонам, которые в годы Великой Отечественной войны доставляли оружие Красной Армии в Заполярье, будет установлен в Первомайском округе Мурманска, около здания администрации округа.

    Скульптор Игорь Чумаков выступил автором эскиза. Известно, что памятник под названием  «Сопка», будет выполнен в бронзе. Стоимость работ составляет около семи миллионов рублей. Яковлева подчеркивает:

    «Сейчас нам нужно немного изменить эскиз памятника, определиться с его точными размерами, чтобы скульптура вписалась в существующее городское пространство, поэтому сроки открытия мы пока не называем».

    Автор: Ксения Пудовкина
    #мурманск
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