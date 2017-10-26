Памятник оленно-транспортным батальонам установят в Мурманске
Мурманск, 26 октября. Памятник оленно-транспортным батальонам будет установлен в Мурманске около здания администрации.
По сообщению президента Ассоциации кольских саамов Елены Яковлевой, памятник оленно-транспортным батальонам, которые в годы Великой Отечественной войны доставляли оружие Красной Армии в Заполярье, будет установлен в Первомайском округе Мурманска, около здания администрации округа.
Скульптор Игорь Чумаков выступил автором эскиза. Известно, что памятник под названием «Сопка», будет выполнен в бронзе. Стоимость работ составляет около семи миллионов рублей. Яковлева подчеркивает:
«Сейчас нам нужно немного изменить эскиз памятника, определиться с его точными размерами, чтобы скульптура вписалась в существующее городское пространство, поэтому сроки открытия мы пока не называем».