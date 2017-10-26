Памятник оленно-транспортным батальонам установят в Мурманске

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Мурманск, 26 октября. Памятник оленно-транспортным батальонам будет установлен в Мурманске около здания администрации.

По сообщению президента Ассоциации кольских саамов Елены Яковлевой, памятник оленно-транспортным батальонам, которые в годы Великой Отечественной войны доставляли оружие Красной Армии в Заполярье, будет установлен в Первомайском округе Мурманска, около здания администрации округа.

Скульптор Игорь Чумаков выступил автором эскиза. Известно, что памятник под названием «Сопка», будет выполнен в бронзе. Стоимость работ составляет около семи миллионов рублей. Яковлева подчеркивает: