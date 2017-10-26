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Найдена мертвой пропавшая две недели назад жительница Гаджиево
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    Найдена мертвой пропавшая две недели назад жительница Гаджиево

    10:07  26 Октября 2017
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    Найдена мертвой пропавшая две недели назад жительница Гаджиево

    Мурманск, 26 октября. Разыскиваемая около двух недель жительница Мурманской области найдена мертвой.

    По информации в социальных сетях в группе «Отряд ППД «МурманСпас», Елена Батурина, жительница Гаджиево, которую волонтеры и сотрудники охраны правопорядка разыскивали около двух недель, найдена мертвой.

    По предварительным данным известно, что женщина ушла из дома 13 октября, ее местоположение не было известно до последнего дня поисков. Известно, что тело пропавшей женщины обнаружено в озере. В настоящее время нет подробной информации о причине и обстоятельствах смерти жительницы Гаджиево, проводится следственная проверка.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #мурманск
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