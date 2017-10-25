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Мужчина обокрал шесть автомобилей на автостоянке в Мурманске
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    Мужчина обокрал шесть автомобилей на автостоянке в Мурманске

    21:48  25 Октября 2017
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    Мужчина обокрал шесть автомобилей на автостоянке в Мурманске

    Мурманск, 25 октября. Неизвестные мужчина и женщина украли четыре аккумулятора и две автомагнитолы из шести автомобилей на одной из автостоянок в Мурманске.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Мурманской области, общая сумма причиненного ущерба по предварительным данным составила не менее пяти тысяч рублей.

    Сообщение о краже поступило от директора одной из станции технического облуживания автомобилей. Сотрудники полиции отсмотрев записи с камер наблюдения, в ходе оперативно-розыскных работ установили личность мужчины и затем задержали его.

    В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «кража». Максимальный срок наказания за данное преступление — до 5 лет лишения свободы.

    Автор: Дарья Смолина
    #кража #мурманск
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