Мужчина обокрал шесть автомобилей на автостоянке в Мурманске

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Мурманск, 25 октября. Неизвестные мужчина и женщина украли четыре аккумулятора и две автомагнитолы из шести автомобилей на одной из автостоянок в Мурманске.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Мурманской области, общая сумма причиненного ущерба по предварительным данным составила не менее пяти тысяч рублей.

Сообщение о краже поступило от директора одной из станции технического облуживания автомобилей. Сотрудники полиции отсмотрев записи с камер наблюдения, в ходе оперативно-розыскных работ установили личность мужчины и затем задержали его.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «кража». Максимальный срок наказания за данное преступление — до 5 лет лишения свободы.