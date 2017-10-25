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Зрителей «Матильды» в Мурманске заставят пройти через металлодетектор
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    Зрителей «Матильды» в Мурманске заставят пройти через металлодетектор

    19:55  25 Октября 2017
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    Жители Мурманска пройдут через металлодетектер, чтобы посмотреть «Матильду»

    Мурманск, 25 октября. Предварительные продажи в Мурманске билетов на фильм «Матильда» вызвали большой ажиотаж. Правоохранительные органы решили принять дополнительные меры безопасности в кинотеатрах во время сеансов.

    Стало известно, что безопасность зрителей в кинотеатре будут обеспечивать сотрудники УМВД по городу Мурманск совместно с ЧОП «Первое Мурманское». В кинотеатрах будут установлены рамки-металлодетекторы, сумки зрителей будут досматриваться. Администрация кинотеатров просят зрителей приходить заблаговременно, а именно за 15-20 минут до начала сеанса.

    Как отмечает «Хибины.com», за две недели до старта показа фильма в Мурманске было раскуплено более трехсот билетов. Поэтому приняли решение показывать киноленту Алексея Учителя не только в «Мурманске», но и в кинотеатре «Северное сияние».

    Автор: Дарья Смолина
    #мурманск #матильда #алексей учитель
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