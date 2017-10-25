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Житель Мурманска не мог улететь из России из-за 250-тысячного долга
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    Житель Мурманска не мог улететь из России из-за 250-тысячного долга

    17:42  25 Октября 2017
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    Житель Мурманска не могу выехать из России из-за долга

    Мурманск, 25 октября. Житель Мурманска не смог выехать за пределы России из-за долгов. Судебный пристав вынес постановление об ограничении ему права на выезд за пределы России на шесть месяцев.

    Мужчина задолжал разным взыскателям 250 тыс. рублей, об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области. Судебный пристав несколько раз приходил к мужчине домой, но не мог застать его, а на требования о явке мужчина не реагировал. Задержание произошло в аэропорту, когда должник попытался улететь в другую страну.

    Сообщается, на следующий день мужчина пришел к судебному приставу и погасил задолженность в полном объеме. Ограничение на выезд за пределы страны было снято.

    Автор: Дарья Смолина
    #мурманск #судебные приставы
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