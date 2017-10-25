Две иномарки сгорели в мурманском дворе

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Мурманск, 25 октября. Два автомобиля горели во дворе дома в Мурманске 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области.

Сообщение о возгорании автомобиля поступило около четырех часов утра 25 октября. На улице Скальной рядом с домом 6 горела припаркованная машина.

Как стало известно, в результате пожара сгорел моторный отсек автомобиля Opel Astra, передние колеса и бампер, закопчен салон. Кроме того огонь повредил и другой автомобиль — Ford Focus, у него повреждено правое крыло, бампер и также закопчен салон.

Для тушения пожара было задействовано две единицы техники. На месте происшествия работали восемь пожарных.

На данный момент устанавливается причина пожара.