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Две иномарки сгорели в мурманском дворе
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    Две иномарки сгорели в мурманском дворе

    12:25  25 Октября 2017
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    Две иномарки сгорели в мурманском дворе

    Мурманск, 25 октября. Два автомобиля горели во дворе дома в Мурманске 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области.

    Сообщение о возгорании автомобиля поступило около четырех часов утра 25 октября. На улице Скальной рядом с домом 6 горела припаркованная машина.

    Как стало известно, в результате пожара сгорел моторный отсек автомобиля Opel Astra, передние колеса и бампер, закопчен салон. Кроме того огонь повредил и другой автомобиль — Ford Focus, у него повреждено правое крыло, бампер и также закопчен салон.

    Для тушения пожара было задействовано две единицы техники. На месте происшествия работали восемь пожарных.

    На данный момент устанавливается причина пожара.

    Автор: Дарья Смолина
    #пожар #мурманск
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