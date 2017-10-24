Ревнивая жительница Мурманска запугала сожителя ножом

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Мурманск, 24 октября. Житель Мурманска обратился в полицию, сообщив, что его сожительница угрожала убить его. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Мужчина со своей сожительницей распивали спиртные напитки, и между ними возник конфликт на почве ревности. Женщина, взяв кухонный нож, стала угрожать мужчине убийством. Мужчина воспринял данные угрозы как реально осуществимые.

Женщина была доставлена в полицию. Она призналась в содеянном. Отмечается, что ранее жительница Мурманска привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления и кражи.

В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье «угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание за преступление — лишение свободы сроком до двух лет.