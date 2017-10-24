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Ревнивая жительница Мурманска запугала сожителя ножом
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    Ревнивая жительница Мурманска запугала сожителя ножом

    20:13  24 Октября 2017
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    Ревнивая жительница Мурманска запугала сожителя ножом

    Мурманск, 24 октября. Житель Мурманска обратился в полицию, сообщив, что его сожительница угрожала убить его. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

    Мужчина со своей сожительницей распивали спиртные напитки, и между ними возник конфликт на почве ревности. Женщина, взяв кухонный нож, стала угрожать мужчине убийством. Мужчина воспринял данные угрозы как реально осуществимые.

    Женщина была доставлена в полицию. Она призналась в содеянном. Отмечается, что ранее жительница Мурманска привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления и кражи.

    В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье «угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание за преступление — лишение свободы сроком до двух лет.

    Автор: Дарья Смолина
    #мурманская области #угроза убийством
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