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Студентам мурманских вузов выдадут городские карты поддержки‍
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    Студентам мурманских вузов выдадут городские карты поддержки‍

    19:02  24 Октября 2017
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    Программа «Городская карта поддержки» расширяет круг пользователей в Мурманске

    Мурманск, 24 октября. Социальная программа «Городская карта поддержки», реализуемая в Мурманске, расширяет круг лиц, которые смогут пользоваться ею. Такую карту получат студенты. Об этом сообщает пресс-служба администрации Мурманска.

    Кроме льготных категорий граждан пользоваться городской картой смогут и студенты, обучающиеся на бюджетной основе. Сегодня, 24 октября, было подписано соглашение между администрацией города и двумя учебными заведениями: МАГУ и МГТУ. Отмечается, что карта позволит студентам получать скидки на услуги и определенные товары, тем самым они смогут сэкономить свои денежные средства.

    Социальная программа «Городская карта поддержки» началась в Мурманске в 2011 году. Карта позволяет получить скидку 5%-25%, а также является платежным инструментом.

     

     

    Автор: Дарья Смолина
    #мурманск #городская карта поддержки
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