Студентам мурманских вузов выдадут городские карты поддержки‍

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Мурманск, 24 октября. Социальная программа «Городская карта поддержки», реализуемая в Мурманске, расширяет круг лиц, которые смогут пользоваться ею. Такую карту получат студенты. Об этом сообщает пресс-служба администрации Мурманска.

Кроме льготных категорий граждан пользоваться городской картой смогут и студенты, обучающиеся на бюджетной основе. Сегодня, 24 октября, было подписано соглашение между администрацией города и двумя учебными заведениями: МАГУ и МГТУ. Отмечается, что карта позволит студентам получать скидки на услуги и определенные товары, тем самым они смогут сэкономить свои денежные средства.

Социальная программа «Городская карта поддержки» началась в Мурманске в 2011 году. Карта позволяет получить скидку 5%-25%, а также является платежным инструментом.