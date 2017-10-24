В штабе Северного флота открылся «Военторг»

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Мурманск, 24 октября. Комплексный центр торгово-бытового обслуживания «Военторг» открылся в штабе Северного флота 24 октября. Накануне состоялось торжественное открытие. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота России.

Как стало известно, центр открыли на месте реконструированной столовой. В здании теперь кроме системы общественного питания работают парикмахерские, магазин одежды и аксессуаров, в котором можно купить сувениры с военной символикой. Кроме этого, работает система заказа товаров, и все торговые точки оснащены терминалами для безналичной оплаты.

Сообщается, что проектно-ремонтные работы на объекте продолжались около года. Командование Северного флота довольно построенным комплексным центром.