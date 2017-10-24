Восстановлению не подлежат: иномарка влетела в микроавтобус в Мурманской области

В Избранное

Мурманск, 24 октября. Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе поселка Росляково Мурманской области вечером 23 октября.

Как стало известно, автомобиль марки Hyundai столкнулся с микроавтобусом. Как сообщают очевидцы, оба автомобиля восстановлению не подлежат. На трассе из-за аварии образовалась большая пробка.

На данный момент информация об обстоятельствах случившегося и пострадавших или погибших отсутствует, сообщают местные СМИ.

Напомним, что авария произошла на 73 километре автодороги Оленегорск-Ловозеро Мурманской области 23 октября. Мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу, а затем съехал в кювет. Стало известно, что водитель скончался на месте до приезда скорой помощи.