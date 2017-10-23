Целый микрорайон в Мурманске остался без электроснабжения из-за технического сбоя

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Мурманск, 23 октября. Несколько десятков тысяч жителей Мурманска остались без электроснабжения, в настоящее время подача электроэнергии возобновлена.

По информации Минэнерго РФ, в понедельник, 23 октября, около трех часов дня действием защит отключился трансформатор, вследствие чего около 32 тысяч жителей Мурманска остались без электроэнергии. Известно, что произошел технический сбой и аварийное отключение оборудования подстанции «Колэнерго». К настоящему моменту ремонтные бригады восстановили электроснабжение в Первомайском округе.

Напомним о ДТП в Мурманской области. Автомобиль марки Ford Fusion, водитель которого пока по неустановленным причинам не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и съехал в левых кювет. 63-летний водитель иномарки скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи.