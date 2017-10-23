Водитель иномарки скончался на месте ДТП в Мурманской области

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Мурманск, 23 октября. Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в Мурманской области, есть жертвы.

Происшествие случилось 23 октября на 73 километре автодороги Оленегорск-Ловозеро около 11.45 утра. Автомобиль марки Ford Fusion, водитель которого пока по неустановленным причинам не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и съехал в левых кювет, сообщили в УМВД по Мурманской области. 63-летний водитель иномарки скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Пассажир автомобиля не получила серьезных травм.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП, выясняют все обстоятельства и причины происшествия.