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Происшествия
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Происшествия
Водитель иномарки скончался на месте ДТП в Мурманской области
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    Водитель иномарки скончался на месте ДТП в Мурманской области

    17:13  23 Октября 2017
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    Водитель иномарки скончался на месте ДТП в Мурманской области

    Мурманск, 23 октября. Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в Мурманской области, есть жертвы.

    Происшествие случилось 23 октября на 73 километре автодороги Оленегорск-Ловозеро около 11.45 утра. Автомобиль марки Ford Fusion, водитель которого пока по неустановленным причинам не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и съехал в левых кювет, сообщили в УМВД по Мурманской области. 63-летний водитель иномарки скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Пассажир автомобиля не получила серьезных травм.

    В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП, выясняют все обстоятельства и причины происшествия.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #муманск
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