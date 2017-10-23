Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Двое псковичей оказались за бортом лодки в ледяном озере Большой Иван
Происшествия
Мурманский наркоторговец проведет семь лет в колонии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мурманский наркоторговец проведет семь лет в колонии

    13:41  23 Октября 2017
    60

    Мурманский наркоторговец проведет семь лет в колонии

    Мурманск, 23 октября. Наркодилер по решению суда проведет семь лет в колонии строгого режима в Мурманске.

    По информации пресс-службы областного управления МВД, уроженца Апатитов суд приговорил к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за хранение и распространение синтетического наркотика. Приговор судьи Октябрьского районного вступил в законную силу 18 октября текущего года.

    Инцидент произошел в марте прошлого года у дома № 9 по переулку Терский. Злоумышленник пытался продать наркотические вещества. Полиция при обыске изъяла у мужчины 3 тысячи одноразовых доз наркотического вещества «Спайс».

    Автор: Ксения Пудовкина
    #мурманск
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        13:13   23 Октября 2017
        66
        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        11:39   23 Октября 2017
        3191
        Сирия: Дамаск отказался считать Ракку освобожденной, пока в город не войдет армия САР

        Сирия: Дамаск отказался считать Ракку освобожденной, пока в город не войдет армия САР

        11:14   23 Октября 2017
        734
        США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики

        США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики

        10:49   23 Октября 2017
        875