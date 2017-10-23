Мурманский наркоторговец проведет семь лет в колонии

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Мурманск, 23 октября. Наркодилер по решению суда проведет семь лет в колонии строгого режима в Мурманске.

По информации пресс-службы областного управления МВД, уроженца Апатитов суд приговорил к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за хранение и распространение синтетического наркотика. Приговор судьи Октябрьского районного вступил в законную силу 18 октября текущего года.

Инцидент произошел в марте прошлого года у дома № 9 по переулку Терский. Злоумышленник пытался продать наркотические вещества. Полиция при обыске изъяла у мужчины 3 тысячи одноразовых доз наркотического вещества «Спайс».