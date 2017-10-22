Автомобиль вылетел на тротуар после столкновения с иномаркой в Мурманске

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Мурманск, 22 октября. Два автомобиля столкнулись в Мурманске, одна из иномарок вылетела на тротуар.

Как сообщают местные СМИ, автомобильная авария произошла на улице Коминтерна в районе дома №22. Водитель автомобиля Honda допустил столкновение с Renault. От удара первая иномарка вылетела на тротуар. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку по факту ДТП, выясняют все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, пенсионерка перебегала автомобильную дорогу в неустановленном месте, игнорируя правила дорожного движения, в Орске. В этот момент по трассе двигался автомобиль марки Lifan Solano, 31-летний водитель допустил наезд на пенсионерку. От удара ее отбросило на микроавтобус.