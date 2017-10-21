В Мурманске двух человек эвакуировали из горящей квартиры

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Мурманск, 21 октября. На пульт дежурной службы МЧС поступило сообщение о возгорании квартиры на улице Достоевского, 29 в Мурманске. Пожар произошел вечером в 18.45 20 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области.

Сообщается, что в результате пожара в ванной комнате сгорел мусор. Для ликвидации пожара потребовалось три единицы техники, а также было задействовано 11 пожарных. Двух человек из квартиры эвакуировали.

На данный момент причины пожара устанавливаются.

Напомним, что одноэтажное здание горело в Коле Мурманской области 19 октября. В здании были расположены булочная и кафе-бар. На месте происшествия работали 13 пожарных, было задействовано три единицы техники.