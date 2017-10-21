Зима близко: в Мурманске на выходных ожидается снег

В Избранное

Мурманск, 21 октября. Зима пришла в Мурманск. Температура воздуха идет на спад, теплых дней в месяце уже не будет. Об этом сообщает Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«21 — 22 октября Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, расположенного на севере Западной Сибири. По Мурманской области сохранится северный ветер, местами пройдет снег, преобладающая температура воздуха ночью -1–6°, днем от-2 до +2°», — сообщают синоптики.

Со следующей недели, с 23 октября, как сообщает Gismeteo, температура воздуха ночью будет минус шесть градусов по Цельсию, днем максимальная температура будет плюс один градус тепла. Кроме того жителей Мурманска ждут осадки: снег и дождь со снегом.