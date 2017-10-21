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Зима близко: в Мурманске на выходных ожидается снег
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    Зима близко: в Мурманске на выходных ожидается снег

    14:56  21 Октября 2017
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    Зима близко: в Мурманске на выходных ожидается снег

    Мурманск, 21 октября. Зима пришла в Мурманск. Температура воздуха идет на спад, теплых дней в месяце уже не будет. Об этом сообщает Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

    «21 — 22 октября Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, расположенного на севере Западной Сибири. По Мурманской области сохранится северный ветер, местами пройдет снег, преобладающая температура воздуха ночью -1–6°, днем от-2 до +2°»,  — сообщают синоптики.

    Со следующей недели, с 23 октября, как сообщает Gismeteo, температура воздуха ночью будет минус шесть градусов по Цельсию, днем максимальная температура будет плюс один градус тепла. Кроме того жителей Мурманска ждут осадки: снег и дождь со снегом.

    Автор: Дарья Смолина
    #погода #мурманск #зима #мурманская область
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