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Суд остановил незаконное строительство детского сада в Мурманской области
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    Суд остановил незаконное строительство детского сада в Мурманской области

    14:06  21 Октября 2017
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    Детский сад в Североморске-3 Мурманской области строят незаконно

    Мурманск, 21 октября. Тринадцатый апелляционный суд по Мурманской области постановил признать торги недействительными и расторгнуть договор, сообщают местные СМИ.

    Компания «МНК-групп» подала жалобу в УФАС по Мурманской области в марте текущего года на действия муниципального бюджетного учреждения, который проводил запрос предложений на выполнение строительства детского сада в Североморске-3.

    У заказчика были обнаружены противоречащие друг другу критерии оценки заявок участников, в дополнении к этому нарушены сроки приема окончательных предложений от них. УФАС по Мурманской области выдал предписание об аннулировании запроса предложений, но муниципальное бюджетное учреждение заключило договор с другой компанией. За нарушение требований УФАС по Мурманской области руководителя оштрафовали на 50 тыс. рублей, сообщает «СеверПост.ru».

    Напомним, что детский сад в Североморске-3 рассчитан на 220 детей. Контракт о строительстве был подписан в 2014 году, строительство должно было завершиться спустя 1 год и 7 месяцев. Однако, из-за смены подрядчиков срок сдачи объекта планируют перенести на конец 2017 года.

    На данный момент, здание полностью построено, ведутся работы по внутренней отделке и благоустройству территории.

    Автор: Дарья Смолина
    #детский сад #мурманская область #североморск-3
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