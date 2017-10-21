Суд остановил незаконное строительство детского сада в Мурманской области

В Избранное

Мурманск, 21 октября. Тринадцатый апелляционный суд по Мурманской области постановил признать торги недействительными и расторгнуть договор, сообщают местные СМИ.

Компания «МНК-групп» подала жалобу в УФАС по Мурманской области в марте текущего года на действия муниципального бюджетного учреждения, который проводил запрос предложений на выполнение строительства детского сада в Североморске-3.

У заказчика были обнаружены противоречащие друг другу критерии оценки заявок участников, в дополнении к этому нарушены сроки приема окончательных предложений от них. УФАС по Мурманской области выдал предписание об аннулировании запроса предложений, но муниципальное бюджетное учреждение заключило договор с другой компанией. За нарушение требований УФАС по Мурманской области руководителя оштрафовали на 50 тыс. рублей, сообщает «СеверПост.ru».

Напомним, что детский сад в Североморске-3 рассчитан на 220 детей. Контракт о строительстве был подписан в 2014 году, строительство должно было завершиться спустя 1 год и 7 месяцев. Однако, из-за смены подрядчиков срок сдачи объекта планируют перенести на конец 2017 года.

На данный момент, здание полностью построено, ведутся работы по внутренней отделке и благоустройству территории.