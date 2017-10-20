Бывший замглавы губернатора Мурманской области взят под стражу

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Мурманск, 20 октября. Октябрьский районный суд постановил взять под стражу бывшего заместителя губернатора Мурманской области, сообщает «Интерфакс».

Чиновника задержали в среду, 18 октября, а на следующий день ему предъявили обвинение по статье мошенничество в особо крупном размере.

«Суд постановил избрать обвиняемому Игорю Бабенко меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, по 18 декабря включительно», — сообщила судья Ирина Алексеева.

Согласно материалам дела, экс-заместитель губернатор Мурманской области заключал фиктивные контракты между «Управлением по обеспечению деятельности правительства Мурманской области» и подрядчиками. Схема была направлена на то, чтобы обналичить бюджетные средства и потом использовать их на свое усмотрение.