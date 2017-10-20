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Бывший замглавы губернатора Мурманской области взят под стражу
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    Бывший замглавы губернатора Мурманской области взят под стражу

    21:22  20 Октября 2017
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    Бывший замглава губернатора Мурманской области взят под стражу

    Мурманск, 20 октября. Октябрьский районный суд постановил взять под стражу бывшего заместителя губернатора Мурманской области, сообщает «Интерфакс».

    Чиновника задержали в среду, 18 октября, а на следующий день ему предъявили обвинение по статье мошенничество в особо крупном размере.

    «Суд постановил избрать обвиняемому Игорю Бабенко меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, по 18 декабря включительно», — сообщила судья Ирина Алексеева.

    Согласно материалам дела, экс-заместитель губернатор Мурманской области заключал фиктивные контракты между «Управлением по обеспечению деятельности правительства Мурманской области» и подрядчиками. Схема была направлена на то, чтобы обналичить бюджетные средства и потом использовать их на свое усмотрение.

     

    Автор: Дарья Смолина
    #мурманск #мошенничество #мурманская область
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