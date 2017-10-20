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Общество
Перерасчет за отопление шокировал жителей Кировска
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    Перерасчет за отопление шокировал жителей Кировска

    18:16  20 Октября 2017
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    Перерасчет за отопление шокировал жителей Кировска

    Мурманск, 20 октября. Жители Кировска Мурманской области, получившие счета за отопление, возмущены их размером.

    Горожане жалуются на небывалые цифры,один из счетом составил вовсе 31 тыс. рублей. Понять систему перерасчета очень сложно, в этом нужно хорошо разбираться, так как перерасчет — ежегодная мера, но суммы могут шокировать людей, если, например, не оплачен летний период.

    «Здесь замешаны и приборы учета потребляемого тепла, и период расчета, и оплата летних месяцев. Но вкратце перерасчет — это разница между расчетной и фактической суммой оказанной услуги», — пишут «Невские новости».

    Администрация и служба коммунальных услуг будут работать над тем, чтобы проинформировать жильцов о сложившейся ситуации и снизить уровень недовольства жителей Кировска.

    Автор: Дарья Смолина
    #кировск #мурманская область #счет за отопление
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