Перерасчет за отопление шокировал жителей Кировска

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Мурманск, 20 октября. Жители Кировска Мурманской области, получившие счета за отопление, возмущены их размером.

Горожане жалуются на небывалые цифры,один из счетом составил вовсе 31 тыс. рублей. Понять систему перерасчета очень сложно, в этом нужно хорошо разбираться, так как перерасчет — ежегодная мера, но суммы могут шокировать людей, если, например, не оплачен летний период.

«Здесь замешаны и приборы учета потребляемого тепла, и период расчета, и оплата летних месяцев. Но вкратце перерасчет — это разница между расчетной и фактической суммой оказанной услуги», — пишут «Невские новости».

Администрация и служба коммунальных услуг будут работать над тем, чтобы проинформировать жильцов о сложившейся ситуации и снизить уровень недовольства жителей Кировска.