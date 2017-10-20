Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Курды заявили, что «Хашд аш-Шааби» остаются в Киркуке под видом федеральной полиции
Происшествия
В Коле Мурманской области горело здание, где находятся булочная и кафе-бар
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Коле Мурманской области горело здание, где находятся булочная и кафе-бар

    15:17  20 Октября 2017
    58

     

    В Коле Мурманской области горело здание, где находятся булочная и кафе-бар

    Мурманск, 20 октября. Сообщение о возгорании в Коле Мурманской области поступило поздно вечером 19 октября, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области.

    Как стало известно, загорелось одноэтажное здание, расположенное на проспекте Советский. В здании по этому адресу расположены булочная и кафе-бар. На месте происшествия работали 13 пожарных, было задействовано три единицы техники.

    Информация о пострадавших отсутствует. На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины пожара.

    Напомним, что на прошлой неделе в Апатитах полностью сгорело дачное сооружение. Пожар произошел на улице Гладышева. 

    Автор: Дарья Смолина
    #пожар #мурманск #мурманская область
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков: Наблюдатели на границе не избавят жителей Донбасса от смертельной угрозы

        Песков: Наблюдатели на границе не избавят жителей Донбасса от смертельной угрозы

        13:53   20 Октября 2017
        435
        Саакашвили в Киеве: «Мы придем и заберем у Порошенко все деньги!»

        Саакашвили в Киеве: «Мы придем и заберем у Порошенко все деньги!»

        11:21   20 Октября 2017
        5772
        Телеканал RT в положенный срок не зарегистрировался в качестве иноагента в США

        Телеканал RT в положенный срок не зарегистрировался в качестве иноагента в США

        6:59   20 Октября 2017
        1896
        Пушков: Путин напомнил, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок

        Пушков: Путин напомнил, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок

        20:12   19 Октября 2017
        255