В Коле Мурманской области горело здание, где находятся булочная и кафе-бар

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Мурманск, 20 октября. Сообщение о возгорании в Коле Мурманской области поступило поздно вечером 19 октября, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области.

Как стало известно, загорелось одноэтажное здание, расположенное на проспекте Советский. В здании по этому адресу расположены булочная и кафе-бар. На месте происшествия работали 13 пожарных, было задействовано три единицы техники.

Информация о пострадавших отсутствует. На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины пожара.

Напомним, что на прошлой неделе в Апатитах полностью сгорело дачное сооружение. Пожар произошел на улице Гладышева.