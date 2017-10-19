Иномарка сбила женщину на пешеходном переходе в Мурманске

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Мурманск, 19 октября. Женщина попала под колеса иномарки на пешеходном переходе сегодня днем в Мурманске.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 19 октября, около 14.40 в районе дома № 33 на проспекте Кирова. Водитель автомобиля марки Renault допустил наезд на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, движение по которому не регулируется светофором. Пешеход, по предварительным данным, не нарушила правила дорожного движения, сообщили в городской ГИБДД.

Пострадавшая обслужена амбулаторно. Установлено, что водитель был трезв, пристёгнут ремнями безопасности. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка продолжают проверку по факту ДТП и выясняют все обстоятельства случившегося происшествия.