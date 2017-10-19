Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Алексей Учитель лично представит «Матильду» в Ельцин Центре в Екатеринбурге
Происшествия
Иномарка сбила женщину на пешеходном переходе в Мурманске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Иномарка сбила женщину на пешеходном переходе в Мурманске

    17:55  19 Октября 2017
    43

    Иномарка сбила женщину на пешеходном переходе в Мурманске

    Мурманск, 19 октября. Женщина попала под колеса иномарки на пешеходном переходе сегодня днем в Мурманске.

    Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 19 октября, около 14.40 в районе дома № 33 на проспекте Кирова. Водитель автомобиля марки Renault допустил наезд на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, движение по которому не регулируется светофором. Пешеход, по предварительным данным, не нарушила правила дорожного движения, сообщили в городской ГИБДД.

    Пострадавшая обслужена амбулаторно. Установлено, что водитель был трезв, пристёгнут ремнями безопасности. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка продолжают проверку по факту ДТП и выясняют все обстоятельства случившегося происшествия.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #мурманск
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин: Сложные узлы нужно не разрубать, а распутывать

        Путин: Сложные узлы нужно не разрубать, а распутывать

        17:01   19 Октября 2017
        55
        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        13:18   19 Октября 2017
        3517
        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        10:40   19 Октября 2017
        1153
        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        7:16   19 Октября 2017
        1028