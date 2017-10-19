Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Эксперты назвали топ-10 самых популярных автомобилей в Москве
Происшествия
Скорая протаранила ограждение КПП под Мурманском, две пассажирки пострадали
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Скорая протаранила ограждение КПП под Мурманском, две пассажирки пострадали

    16:27  19 Октября 2017
    39

    Скорая протаранила ограждение КПП под Мурманском, две пассажирки пострадали

    Мурманск, 19 октября. Автомобильная авария с участием машины скорой помощи произошла накануне в Мурманской области, пострадали пассажиры скорой помощи.

    По информации управления ГИБДД России по Мурманской области, инцидент произошел у старого контрольно-пропускного пункта в Росляково, на втором километре автоподъезда к Североморску около 18.45 часов вечера 18 октября. Машина скорой помощи, за рулем которой находился 68-летний водитель, въехала в ограждение КПП. Пострадали пассажирки «ГАЗа» в возрасте 40 и 55 лет. Женщины получили амбулаторную медицинскую помощь.

    Напомним, сотрудники ФСБ задержали бывшего вице-губернатора Мурманской области Игоря Бабенко по подозрению в тратах бюджетных средств на личные нужны. Предположительно, бывшего вице-губернатора Мурманской области обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. 

    Автор: Ксения Пудовкина
    #мурманск #скорая
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        13:18   19 Октября 2017
        2921
        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        10:40   19 Октября 2017
        1110
        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        7:16   19 Октября 2017
        989
        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        1:39   19 Октября 2017
        532