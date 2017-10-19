Скорая протаранила ограждение КПП под Мурманском, две пассажирки пострадали

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Мурманск, 19 октября. Автомобильная авария с участием машины скорой помощи произошла накануне в Мурманской области, пострадали пассажиры скорой помощи.

По информации управления ГИБДД России по Мурманской области, инцидент произошел у старого контрольно-пропускного пункта в Росляково, на втором километре автоподъезда к Североморску около 18.45 часов вечера 18 октября. Машина скорой помощи, за рулем которой находился 68-летний водитель, въехала в ограждение КПП. Пострадали пассажирки «ГАЗа» в возрасте 40 и 55 лет. Женщины получили амбулаторную медицинскую помощь.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали бывшего вице-губернатора Мурманской области Игоря Бабенко по подозрению в тратах бюджетных средств на личные нужны. Предположительно, бывшего вице-губернатора Мурманской области обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах.