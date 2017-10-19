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Общество
Бывший вице-губернатор Мурманской области задержан сотрудниками ФСБ
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    Бывший вице-губернатор Мурманской области задержан сотрудниками ФСБ

    12:11  19 Октября 2017  /обновлено: 12:15  19 Октября 2017
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    Бывший вице-губернатор Мурманской области задержан сотрудниками ФСБ

    Мурманск, 19 октября. Сотрудники ФСБ задержали бывшего вице-губернатора Мурманской области Игоря Бабенко по подозрению в тратах бюджетных средств на личные нужны.

    Официальный представитель управления Следственного комитета России по региону не комментирует поступившую информацию о задержании Бабенко. Известно, что к аресту были привлечены оперативники из Москвы, региональные сотрудники ФСБ в операции не участвовали. В настоящее время в отношении Бабенко, который находится в Москве, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Пресс-служба Мурманской области прокомментировала арест бывшего вице-губернатора, сообщает Северопост.ру. Начальник управления по взаимодействию со средствами массовой информации Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Дмитрий Ищенко подчеркнул:

    «Помощь и поддержка в этой работе оказывалась, и оказывается в настоящий момент. Как неоднократно говорила губернатор, неприкасаемых нет, а следственные органы дадут точную оценку всем выявленным фактам».

    Предположительно, бывшего вице-губернатора Мурманской области обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. Региональное управление СКР в начале июля текущего года задержали заместителя аппарата правительства Мурманской области Эдуарда Никрашевского и замруководителя ГОБУ «Управление по обеспечению деятельности правительства Мурманской области» Георгия Благодельского. Следствие считает, что подозреваемые совершили фиктивную сделку на предоставление услуг для администрации региона в марте 2017 года.

     

    Автор: Ксения Пудовкина
    #мурманск
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