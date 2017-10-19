Объявленного в международный розыск мурманского наркодилера задержали в Эстонии

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Мурманск, 19 октября. Второй этап оперативно-профилактической операции «Розыск» подошел к финальным стадиям в Мурманской области, четверо преступников были задержаны.

Четверо преступников, двое из которых скрывались от органов дознания и следствия других субъектов Российской Федерации, задержаны в Мурманской области. 38-летнего злоумышленника, который нанес серьезные травмы жителю Карелии, задержали в Апатитах. Он был объявлен в розыск за умышленное причинения тяжкого вреда здоровью. В Мончегорске задержали 29-летнего хулигана из Санкт-Петербурга. Также сотрудники охраны правопорядка задержали мужчину, который был объявлен в международный розыск. 28-летний летний уроженец Мурманской области обвиняется в совершении тяжкого преступления, которое связано с незаконным оборотом наркотиков.