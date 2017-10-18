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Украина
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Пьяный житель Мурманской области украл три иномарки за ночь
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    Пьяный житель Мурманской области украл три иномарки за ночь

    18:44  18 Октября 2017
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    Пьяный житель Мурманской области украл три иномарки за ночь

    Мурманск, 18 октября. Пять лет лишения свободы грозит мужчине, похитившему за ночь три иномарки в Североморске.

    По сообщению УМВД России по Мурманской области, инцидент произошел 8 октября текущего года на одной из автостоянок города Североморска. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения угнал три легковых автомобиля марок KIA Rio, Renault Megane и Hyundai Sonata. Автовладельцы обратились в полицию с заявлениями об угоне.

    Сотрудники правопорядка обнаружили Renault Megane рядом с автостоянкой, KIA Rio — у железнодорожного переезда, а Hyundai Sonata —возле жилых домов Первомайского округа. Сотрудники полиции, изучив записи с камер видеонаблюдения, установили личность злоумышленника. Мужчину задержали, он признался, что в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

    Уголовное дело возбуждено в отношении угонщика. Если суд признает его виновным, то мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #мурманск
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