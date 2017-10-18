Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Парковку в центре Воронежа запретят на один день
Происшествия
Лишенный водительских прав мурманчанин на арендованном авто сбил рабочего и скрылся
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Лишенный водительских прав мурманчанин на арендованном авто сбил рабочего и скрылся

    14:43  18 Октября 2017
    47

    Лишенный водительских прав мурманчанин на арендованном авто сбил рабочего и скрылся

    Мурманск, 18 октября. Полиция установила личность водителя, который в августе текущего года сбил работника дорожной службы и скрылся с места преступления в Мурманске.

    Дорожно-транспортное происшествие случилось в августе 2017 года на улице Павлова. Мужчина на автомобиле марки Renault Logan допустил наезд на дорожного рабочего. После чего скрылся с места происшествия, хотя коллеги пострадавшего пытались остановить водителя, отмечает пресс-служба УМВД по Мурманской области.

    Водитель был задержан около своего дома. Установлено, что во время совершения наезда на человека, он уже был лишен прав за управлением авто в состоянии алкогольного опьянения. Также стало известно, что иномарка принадлежит его знакомому, который взял машину в аренду. В настоящее время проводится экспертиза, по результатам которой будет установлена степень тяжести вреда здоровью рабочего. Кроме этого мужчине назначено наказание в виде 100 часов исправительных работ с продлением срока лишения прав на управление транспортным средством за оставление места происшествия.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #мурманск
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Диспетчера скорой, принимавшую вызов от друзей Марьянова, уволили

        Диспетчера скорой, принимавшую вызов от друзей Марьянова, уволили

        14:36   18 Октября 2017
        473
        В Белграде вспомнили бомбежки НАТО, показав обломки «невидимого» F-117

        В Белграде вспомнили бомбежки НАТО, показав обломки «невидимого» F-117

        13:24   18 Октября 2017
        366
        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        11:19   18 Октября 2017
        1708
        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        7:46   18 Октября 2017
        18315