Лишенный водительских прав мурманчанин на арендованном авто сбил рабочего и скрылся

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Мурманск, 18 октября. Полиция установила личность водителя, который в августе текущего года сбил работника дорожной службы и скрылся с места преступления в Мурманске.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в августе 2017 года на улице Павлова. Мужчина на автомобиле марки Renault Logan допустил наезд на дорожного рабочего. После чего скрылся с места происшествия, хотя коллеги пострадавшего пытались остановить водителя, отмечает пресс-служба УМВД по Мурманской области.

Водитель был задержан около своего дома. Установлено, что во время совершения наезда на человека, он уже был лишен прав за управлением авто в состоянии алкогольного опьянения. Также стало известно, что иномарка принадлежит его знакомому, который взял машину в аренду. В настоящее время проводится экспертиза, по результатам которой будет установлена степень тяжести вреда здоровью рабочего. Кроме этого мужчине назначено наказание в виде 100 часов исправительных работ с продлением срока лишения прав на управление транспортным средством за оставление места происшествия.