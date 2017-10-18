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Сбежавшего наркодилера из Мурманска задержал спецназ
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    Сбежавшего наркодилера из Мурманска задержал спецназ

    13:09  18 Октября 2017
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    Сбежавшего наркодилера из Мурманска задержал спецназ

    Мурманск, 18 октября. Полиция задержала наркодилера в Мурманской области, в салоне автомобиля которого было обнаружено 30 грамм наркотических веществ.

    По информации пресс-службы УМВД по Мурманской области, инцидент произошел в 2016 году. В салоне автомобиля жителя Мурманска было обнаружено 30 грамм наркотических веществ MDMA, как установила экспертиза. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. На время следствия он находился под подпиской о невыезде. Подозреваемый скрылся от сотрудников правопорядка, после чего его объявили в федеральный розыск. 

    Сотрудниками наркоконтроля было установлено, что подозреваемый мужчина находится в деревне в Тамбовской области. Полицейские вместе со спецназом задержали мужчину и доставили домой. В настоящее время мужчина находится под стражей.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #мурманск
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