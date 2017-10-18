Сбежавшего наркодилера из Мурманска задержал спецназ

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Мурманск, 18 октября. Полиция задержала наркодилера в Мурманской области, в салоне автомобиля которого было обнаружено 30 грамм наркотических веществ.

По информации пресс-службы УМВД по Мурманской области, инцидент произошел в 2016 году. В салоне автомобиля жителя Мурманска было обнаружено 30 грамм наркотических веществ MDMA, как установила экспертиза. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. На время следствия он находился под подпиской о невыезде. Подозреваемый скрылся от сотрудников правопорядка, после чего его объявили в федеральный розыск.

Сотрудниками наркоконтроля было установлено, что подозреваемый мужчина находится в деревне в Тамбовской области. Полицейские вместе со спецназом задержали мужчину и доставили домой. В настоящее время мужчина находится под стражей.