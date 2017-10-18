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Общество
Жителей аварийного дома в Мурманске выселяют в срочном порядке
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    Жителей аварийного дома в Мурманске выселяют в срочном порядке

    11:53  18 Октября 2017  /обновлено: 11:55  18 Октября 2017
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    Жителей аварийного дома в Мурманске выселяют в срочном порядке

    Мурманск, 18 октября. Режим повышенной готовности установлен в одном из деревянных домов на улице Фрунзе в Мурманске.

    Как сообщает администрация города, решение об установлении режима повышенной готовности в деревянном доме № 3/10 на улице Фрунзе было принято в связи с угрозой его обрушения.

    В настоящий момент из деревянного многоквартирного дома, который в любой момент может разрушиться, выселяют всех жильцов в соответствии с документом, предусматривающим отселение граждан из аварийного дома в жилые помещения маневренного фонда муниципального жилищного фонда города Мурманска до 21 октября 2017 года. Администрация города подчеркивает:

     «Техническое состояние конструктивных элементов аварийного многоквартирного дома до момента полного отселения граждан будет находиться на постоянном контроле».

    Автор: Ксения Пудовкина
    #мурманск
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