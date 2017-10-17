После жалоб Путину в городе Апатиты появились новые врачи

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Апатиты, 17 октября. В Мурманской области были приняты меры для улучшения ситуации с медициной в городе Апатиты, жительница которого летом обратилась с жалобой на проблемы со здравоохранением к российскому президенту Владимиру Путину в ходе «Прямой линии».

Об этом рассказал первый замминистра здравоохранения Мурманской области Роман Москвин. По его словам, в обслуживающей жителей больнице появились новые врачи, а так же была усовершенствована система записи к врачам. Кроме того, в здании начались ремонтные работы.

«В третьем квартале 2017 года в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу трудоустроились три врача-специалиста, 27 специалистов со средним медицинским образованием», – приводит слова Москвина ТАСС.

Он также добавил, что в больнице продолжается процесс внедрения медицинской информационной системы «Ариадна», которая позволит вести электронную медицинскую карту.