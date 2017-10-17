Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Венчание в России могут приравнять к официальному браку
Россия
После жалоб Путину в городе Апатиты появились новые врачи
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    После жалоб Путину в городе Апатиты появились новые врачи

    22:00  17 Октября 2017
    32

    После жалоб Путину в городе Апатиты появились дополнительные врачи

    Апатиты, 17 октября. В Мурманской области были приняты меры для улучшения ситуации с медициной в городе Апатиты, жительница которого летом обратилась с жалобой на проблемы со здравоохранением к российскому президенту Владимиру Путину в ходе «Прямой линии».

    Об этом рассказал первый замминистра здравоохранения Мурманской области Роман Москвин. По его словам, в обслуживающей жителей больнице появились новые врачи, а так же была усовершенствована система записи к врачам. Кроме того, в здании начались ремонтные работы.

    «В третьем квартале 2017 года в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу трудоустроились три врача-специалиста, 27 специалистов со средним медицинским образованием», – приводит слова Москвина ТАСС.

    Он также добавил, что в больнице продолжается процесс внедрения медицинской информационной системы «Ариадна», которая позволит вести электронную медицинскую карту.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #путин #мурманск #апатиты #мурманская область
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25 17 Октября 2017 2028

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32 17 Октября 2017
        1264

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017
        81033

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67769

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82734
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25   17 Октября 2017
        2028
        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        16:53   17 Октября 2017
        2618
        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32   17 Октября 2017
        1264
        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        12:16   17 Октября 2017
        10437