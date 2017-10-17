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Более половины машин скорой помощи в Апатитах простаивают из-за ремонта
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    Более половины машин скорой помощи в Апатитах простаивают из-за ремонта

    19:40  17 Октября 2017
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    В Мурманской области из семи машин скорой помощи работают только три

    Мурманск, 17 октября. Прокуратура города Апатиты провела проверку больницы, в ходе которой выявила ряд нарушений, сообщается на официальном сайте прокуратуры Мурманской области.

    В ходе проверки выяснилось, что из семи имеющихся машин скорой помощи только три являются рабочими, а четыре автомобиля не используются, так как находятся на ремонте.

    Отмечается, что количество не соответствует установленным нормам. В дополнении к этому в ходе проверки выявлено, что машины скорой помощи не соответствуют и требованиям по оснащению, например, отсутствуют термоодеяла.

    Прокуратура на имя главврача внесла представление об устранении нарушений, а также направила исковое заявление в Апатитский городской суд о возложении на больницу обязанности устранить все нарушения. 

    Автор: Дарья Смолина
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