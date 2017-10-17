Пожилого браконьера задержали за пойманную семгу в Мурманской области

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Мурманск, 17 октября. Мужчина, который ловил семгу в Мурманской области, задержан во время незаконной добычи рыбы, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

63-летний мужчина, житель поселка Умба, поставил сеть в районе мыса Турий Белого моря, чтобы ловить семгу. Сотрудники МО МВД России «Кандалакшский» во время обхода задержали обвиняемого.

Мужчина сообщил, что знает об уголовной ответственности за незаконную добычу семги с помощью ставных рыболовных сетей, но рассчитывал на удачу и удаленность водоема. На данный момент в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

Также напомним, что реку Варзуга будут патрулировать бригады общественных инспекторов, которые займутся защитой популяции семги от браконьеров.