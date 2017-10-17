Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Ирак может получить поддержку Турции в Киркуке
Происшествия
Пожилого браконьера задержали за пойманную семгу в Мурманской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пожилого браконьера задержали за пойманную семгу в Мурманской области

    15:28  17 Октября 2017
    74

    Пожилого браконьера задержали за пойманную семгу в Мурманской области

    Мурманск, 17 октября. Мужчина, который ловил семгу в Мурманской области, задержан во время незаконной добычи рыбы, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

    63-летний мужчина, житель поселка Умба, поставил сеть в районе мыса Турий Белого моря, чтобы ловить семгу. Сотрудники МО МВД России «Кандалакшский» во время обхода задержали обвиняемого.

    Мужчина сообщил, что знает об уголовной ответственности за незаконную добычу семги с помощью ставных рыболовных сетей, но рассчитывал на удачу и удаленность водоема. На данный момент в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

    Также напомним, что реку Варзуга будут патрулировать бригады общественных инспекторов, которые займутся защитой популяции семги от браконьеров. 

    Автор: Дарья Смолина
    #мурманск #мурманская область #семга
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32 17 Октября 2017 232

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017
        80906

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67713

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82638

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49678
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32   17 Октября 2017
        232
        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        12:16   17 Октября 2017
        2000
        Более двух тысяч сторонников Саакашвили пришли на митинг перед киевской Радой

        Более двух тысяч сторонников Саакашвили пришли на митинг перед киевской Радой

        11:05   17 Октября 2017
        1206
        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        5:42   17 Октября 2017
        504