Проект по утилизации боеприпасов получил статус приоритетного в Мурманске

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Мурманск, 17 октября. Инвестиционный проект «Стационарная площадка комплексной утилизации боеприпасов» получил статус приоритетного инвестиционного проекта, об этом сообщает пресс-служба министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.

В пятницу, 13 октября, состоялось заседание межведомственной комиссии по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области, где было рассмотрено три инвестиционных проекта, для реализации которых необходима государственная поддержка.

На заседании было принято решение заключить с компанией «ПО Комплекс», которая занимается разработкой проекта «Стационарная площадка комплексной утилизации боеприпасов», специальный инвестиционный контракт. Отмечается, при реализации проекта будет создано 134 рабочих мест.