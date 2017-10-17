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Проект по утилизации боеприпасов получил статус приоритетного в Мурманске
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    Проект по утилизации боеприпасов получил статус приоритетного в Мурманске

    10:39  17 Октября 2017
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    Проект по утилизации боеприпасов получил статус приоритетного в Мурманске

    Мурманск, 17 октября. Инвестиционный проект «Стационарная площадка комплексной утилизации боеприпасов» получил статус приоритетного инвестиционного проекта, об этом сообщает пресс-служба министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.

    В пятницу, 13 октября, состоялось заседание межведомственной комиссии по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области, где было рассмотрено три инвестиционных проекта, для реализации которых необходима государственная поддержка.

    На заседании было принято решение заключить с компанией «ПО Комплекс», которая занимается разработкой проекта «Стационарная площадка комплексной утилизации боеприпасов», специальный инвестиционный контракт. Отмечается, при реализации проекта будет создано 134 рабочих мест.

     

    Автор: Дарья Смолина
    #мурманск
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