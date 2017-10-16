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Экс-депутата Мурманска приговорили к 4 годам лишения свободы
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    Экс-депутата Мурманска приговорили к 4 годам лишения свободы

    20:40  16 Октября 2017
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    Экс-депутата Мурманска приговорили к 4 годам лишения свободы из-за мошенничества

    Мурманск, 16 октября. Суд признал виновной в мошенничестве экс-депутата городского совета Мурманска Светлану Макарову, сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда города.

    Светлану Макарову обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Приговор был озвучен судом 16 октября этого года. Бывшего депутата приговорили к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режиме со штрафом 500 тыс. рублей, также Светлане Макаровой назначили дополнительное наказание — лишение заниматься коммерческой деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства сроком на три года.

    На данный момент приговор не вступил в силу и может быть обжалован.   

    Автор: Дарья Смолина
    #мурманск #мошенничество #проишествие
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