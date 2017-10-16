Экс-депутата Мурманска приговорили к 4 годам лишения свободы

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Мурманск, 16 октября. Суд признал виновной в мошенничестве экс-депутата городского совета Мурманска Светлану Макарову, сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда города.

Светлану Макарову обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Приговор был озвучен судом 16 октября этого года. Бывшего депутата приговорили к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режиме со штрафом 500 тыс. рублей, также Светлане Макаровой назначили дополнительное наказание — лишение заниматься коммерческой деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства сроком на три года.

На данный момент приговор не вступил в силу и может быть обжалован.