В Мурманске в гараже при загадочных обстоятельствах умер молодой человек

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Мурманск, 16 октября. Тело молодого человека 1995 года рождения нашли в гараже в Первомайском округе Мурманска, об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Мурманской области.

Тело молодого человека находилось в машине с включенным мотором. Вероятно, он отравился выхлопным газом. Информации о причине смерти, которую бы подтвердили официальные источники, на данный момент нет.

Следственный комитет по Мурманской области в настоящее время проводит процессуальную проверку и выясняет обстоятельства и причину смерти.