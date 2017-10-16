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В Мурманске в гараже при загадочных обстоятельствах умер молодой человек
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    В Мурманске в гараже при загадочных обстоятельствах умер молодой человек

    14:10  16 Октября 2017
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    В Мурманске в гараже при загадочных обстоятельствах умер молодой человек

    Мурманск, 16 октября. Тело молодого человека 1995 года рождения нашли в гараже в Первомайском округе Мурманска, об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Мурманской области.

    Тело молодого человека находилось в машине с включенным мотором. Вероятно, он отравился выхлопным газом. Информации о причине смерти, которую бы подтвердили официальные источники, на данный момент нет.

    Следственный комитет по Мурманской области в настоящее время проводит процессуальную проверку и выясняет обстоятельства и причину смерти.

    Автор: Дарья Смолина
    #мурманск #проишествие
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