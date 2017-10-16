Жители Мурманска могут стать инспекторами и спасти семгу

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Мурманск, 16 октября. Бригады общественных инспекторов займутся защитой популяции атлантического лосося от браконьеров, пишет на официальном сайте Всемирного фонда дикой природы пресс-секретарь Баренцевоморского отделения фонда Дмитрий Рябов.

На реке Варзуга раньше обитала самая большая популяция семги в Европе, и пилотный проект, цель которого — борьба с браконьерством, было решено запустить именно на этом водном пространстве. Ученые сообщили, что с 2007 года численность популяции семги в этой реке сильно сократилась, и ее уровень по-прежнему падает. Браконьерство принесло колоссальный ущерб популяции семги, сообщают на официальном сайте Всемирного фонда дикой природы.

Отмечается, что сил рыбоохраны не хватает, поэтому Всемирный фонд дикой природы предложил создать институт общественных инспекторов, которые будут патрулировать Варзугу круглый год.