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Происшествия
Дачный дом полностью сгорел в Апатитах
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    Дачный дом полностью сгорел в Апатитах

    17:01  15 Октября 2017
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    Дачный дом полностью сгорел в Апатитах

    Апатиты, 15 октября. Дачное сооружение полностью сгорело в Апатитах 14 октября.

    По сообщению пресс-службы МЧС по Мурманской области, информация о возгорании жилого сооружения поступила на пульт дежурной службы спасателей вчера, 14 октября, около полуночи. Возгорание произошло на улице Гладышева около дома № 15. Сотудники пожарной службы ликвидировали пожар. На месте происшествия работало одно пожарно-спасательное подразделение.

    Напомним, житель Апатитов выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, мужчина практически не пострадал. Инцидент произошел накануне в Апатитах. Трое мужчин распивали спиртные напитки в одной из квартир. Разгоревшаяся ссора переросла в драку между двумя мужчинами, один из которых выкинул в окно своего собутыльника.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #апатиты
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