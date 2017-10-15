Дачный дом полностью сгорел в Апатитах

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Апатиты, 15 октября. Дачное сооружение полностью сгорело в Апатитах 14 октября.

По сообщению пресс-службы МЧС по Мурманской области, информация о возгорании жилого сооружения поступила на пульт дежурной службы спасателей вчера, 14 октября, около полуночи. Возгорание произошло на улице Гладышева около дома № 15. Сотудники пожарной службы ликвидировали пожар. На месте происшествия работало одно пожарно-спасательное подразделение.

Напомним, житель Апатитов выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, мужчина практически не пострадал. Инцидент произошел накануне в Апатитах. Трое мужчин распивали спиртные напитки в одной из квартир. Разгоревшаяся ссора переросла в драку между двумя мужчинами, один из которых выкинул в окно своего собутыльника.