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Полиция со стрельбой задержала угонщика во время ночной погони в Мурманске
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    Полиция со стрельбой задержала угонщика во время ночной погони в Мурманске

    14:59  15 Октября 2017
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    Полиция со стрельбой задержала угонщика во время ночной погони в Мурманске

    Мурманск, 15 октября. Сотрудники ДПС вынуждены были применить оружие во время погони за иномаркой, которая нарушила правила дорожного движения в Мурманске.

    По информации пресс-службы регионального УМВД, инцидент произошел накануне в ночное время суток. Сотрудники органов полиции начали преследовать легковой автомобиль марки Mitsubishi Carisma. Водитель двигался при большой скорости с нарушением правил ПДД. Требование остановиться мужчина проинорировал. Иномарка создавала опасную ситуацию на автомобильной трассе, поэтому сотрудники полиции решили применить табельное оружие. Выстрелы попали в корпус автомобиля. Водитель не получил травм.

    Иномарка на автодороге «Кола — Серебрянские ГЭС», водитель которой не справился с управлением, вылетела в кювет и перевернулась. Мужчина получил травмы и был отправлен в медицинское учреждение.

    Сотрудники полиции установили, что транспортное средство было угнано из автосервиса 35-летним жителем города. В настоящее время сотрудники правопорядка проводят проверку.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #мурманск #полиция #погоня
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