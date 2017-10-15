Мужчина вытолкнул из окна своего собутыльника в Апатитах

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Апатиты, 15 октября. Житель Мурманской области выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, мужчина практически не пострадал.

Инцидент произошел накануне в Апатитах, сообщают местные СМИ. Трое мужчин распивали спиртные напитки в одной из квартир. Разгоревшаяся ссора переросла в драку между двумя мужчинами, один из которых выкинул в окно своего собутыльника. Злоумышленник спустился вниз, чтобы проверить пострадавшего. Затем скрылся с места происшествия. Третий мужчина все это время находился в квартире. Мужчина, выпавший из окна, не получил серьезных трав. Он попал в медицинское учреждение с гематомами и легкими ушибами.

Вчера в Апатитах мужчина случайно вытолкнул из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, свою сожительницу. Она получила серьезные травмы и была незамедлительно госпитализирована в медицинское учреждение.