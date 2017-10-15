Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Водитель госпитализирован после лобового столкновения под Оренбургом
Происшествия
Мужчина вытолкнул из окна своего собутыльника в Апатитах
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мужчина вытолкнул из окна своего собутыльника в Апатитах

    14:09  15 Октября 2017  /обновлено: 16:58  15 Октября 2017
    97

    Мужчина вытолкнул из окна своего собутыльника в Апатитах

    Апатиты, 15 октября. Житель Мурманской области выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, мужчина практически не пострадал.

    Инцидент произошел накануне в Апатитах, сообщают местные СМИ. Трое мужчин распивали спиртные напитки в одной из квартир. Разгоревшаяся ссора переросла в драку между двумя мужчинами, один из которых выкинул в окно своего собутыльника. Злоумышленник спустился вниз, чтобы проверить пострадавшего. Затем скрылся с места происшествия. Третий мужчина все это время находился в квартире. Мужчина, выпавший из окна, не получил серьезных трав. Он попал в медицинское учреждение с гематомами и легкими ушибами.

    Вчера в Апатитах мужчина случайно вытолкнул из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, свою сожительницу. Она получила серьезные травмы и была незамедлительно госпитализирована в медицинское учреждение.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #апатиты
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 4761

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        6528

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        5783

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        6157

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        83142
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19   15 Октября 2017
        4761
        Сенсация одного дня: польский вброс о «взрыве» Ту-154 Качиньского объяснил эксперт

        Сенсация одного дня: польский вброс о «взрыве» Ту-154 Качиньского объяснил эксперт

        11:36   15 Октября 2017
        8963
        Глава Киргизии Атамбаев проголосовал на президентских выборах

        Глава Киргизии Атамбаев проголосовал на президентских выборах

        10:07   15 Октября 2017
        259
        Иран готов выйти из ядерной сделки в ответ на новые санкции США

        Иран готов выйти из ядерной сделки в ответ на новые санкции США

        7:54   15 Октября 2017
        211