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Троллейбус проехал целую остановку с зажатой в дверях девочкой в Мурманске
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    Троллейбус проехал целую остановку с зажатой в дверях девочкой в Мурманске

    17:29  14 Октября 2017
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    Троллейбус проехал целую остановку с зажатой в дверях девочкой в Мурманске

    Мурманск, 14 октября. Школьнице прищемило руку дверью троллейбуса в Мурманске, она смогла выйти только на следующей остановке.

    По сообщению матери в социальных сетях, инцидент произошел 11 октября, в районе 14.00 на маршруте №3. Дверь пассажирского транспорта закрылась и прищемила юной пассажирке руку. В таком состоянии школьница проехала целую остановку. Мать пострадавшего ребенка отметила, что пассажиры пытались помочь и нажимали на кнопку вызова водителя, но ответной реакции не получили. Кондуктор сообщила, что транспорт не будет останавливаться.

    Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей случилось вчера в Мурманской области: есть пострадавшие. Также в Мурманской области мужчина не пропустил карету скорой помощи, в которой находилась беременная женщина.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #мурманск
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