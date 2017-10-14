Троллейбус проехал целую остановку с зажатой в дверях девочкой в Мурманске

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Мурманск, 14 октября. Школьнице прищемило руку дверью троллейбуса в Мурманске, она смогла выйти только на следующей остановке.

По сообщению матери в социальных сетях, инцидент произошел 11 октября, в районе 14.00 на маршруте №3. Дверь пассажирского транспорта закрылась и прищемила юной пассажирке руку. В таком состоянии школьница проехала целую остановку. Мать пострадавшего ребенка отметила, что пассажиры пытались помочь и нажимали на кнопку вызова водителя, но ответной реакции не получили. Кондуктор сообщила, что транспорт не будет останавливаться.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей случилось вчера в Мурманской области: есть пострадавшие. Также в Мурманской области мужчина не пропустил карету скорой помощи, в которой находилась беременная женщина.