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Две иномарки лоб в лоб столкнулись у железнодорожного переезда в Мурманской области
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    Две иномарки лоб в лоб столкнулись у железнодорожного переезда в Мурманской области

    15:10  14 Октября 2017
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    Две иномарки лоб в лоб столкнулись у железнодорожного переезда в Мурманской области

    Мурманск, 14 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей случилось вчера в Мурманской области.

    По информации очевидцев в социальных сетях, автомобильная авария произошла железнодорожного переезда на Прибрежной дороге 13 октября в вечернее время суток. Автомобиль марки Audi Q7 лоб в лоб столкнулся с Hyundai Tucson. Участникам аварии медработники оказали первую помощь, некоторых пострадавших госпитализировали.

    На месте автомобильной аварии работали сотрудники правопорядка и полицейские.

    Накануне в Мурманской области мужчина не пропустил карету скорой помощи, в которой находилась беременная женщина.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #мурманск
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