Две иномарки лоб в лоб столкнулись у железнодорожного переезда в Мурманской области
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Мурманск, 14 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей случилось вчера в Мурманской области.
По информации очевидцев в социальных сетях, автомобильная авария произошла железнодорожного переезда на Прибрежной дороге 13 октября в вечернее время суток. Автомобиль марки Audi Q7 лоб в лоб столкнулся с Hyundai Tucson. Участникам аварии медработники оказали первую помощь, некоторых пострадавших госпитализировали.
На месте автомобильной аварии работали сотрудники правопорядка и полицейские.
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