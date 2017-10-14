Водитель из Апатитов не пропустил машину скорой помощи с беременной женщиной

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Мурманск, 14 октября. Житель Мурманской области не пропустил машину скорой помощи, в которой была беременная женщина.

По информации СУ СК по региону, инцидент произошел 13 октября в вечернее время суток у одного из домов в Апатитах. 29-летний мужчина, который находился за рулем легкового автомобиля, не пропустил карету скорой помощи, где находилась женщина с предварительным диагнозом «угроза прерывания беременности».

В настоящее время следствие ведет процессуальную проверку по факту данного инцидента, выясняет все причины и обстоятельства произошедшего, после чего будет дана правовая оценка действиям местного жителя, который не пропустил машину скорой помощи.