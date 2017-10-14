Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Раненный ревнивым соперником житель Самарской области скончался в больнице
Происшествия
Мурманчанину грозит до 15 лет свободы за расстрел рыбаков и смерть пенсионера
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мурманчанину грозит до 15 лет свободы за расстрел рыбаков и смерть пенсионера

    11:57  14 Октября 2017
    42

    Мурманчанину грозит до 15 лет свободы за расстрел рыбаков и смерть пенсионера

    Мурманск, 14 октября. Мурманчанину грозит до 15 лет лишения свободы за убийство, хранение огнестрельного оружия, причинение тяжкого вреда здоровью, а также за угрозу убийством.

    Сотрудники правопорядка после полученного звонка от жителя Мурманска, который сообщил о нападении на своего отца, прибыли на место происшествия и обнаружили труп расстрелянного мужчины. Инцидент произошел в октябре 2016 года в Кольском районе. Пятеро рыбаков распивали спиртные напитки в небольшом домике. Около полуночи в ходе пьяной ссоры 41-летний житель Мурманска достал пистолет и начал стрелять без разбора, сообщает руководитель отдела криминалистики следственного управления Евгений Амбарцумян. Причиной стал вопрос о том, кто останется в двухместном домике ночевать.

    Разъяренный мужчина ранил своего товарища, который от полученных повреждений скончался. Также он нанес серьезные раны другому пожилому северянину, который смог позвонить сыну и сообщить о нападении. Подозреваемого мужчину задержали сотрудники полиции спустя две недели. Он признался в содеянном преступлении и подтвердил, что выбросил оружие в озеро. В настоящее время в отношении мурманчанина возбуждено четыре уголовных дела по статьям «Убийство», «Незаконное хранение огнестрельного оружия», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», а также «Угроза убийством». Если суд признает его виновным, то мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #мурманск
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017 3796

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        5980

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        72115

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24638

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6301
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс» успешно стартовал с Байконура

        «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс» успешно стартовал с Байконура

        12:02   14 Октября 2017
        44
        Новые правила выдачи водительских прав вступили в силу в России

        Новые правила выдачи водительских прав вступили в силу в России

        7:56   14 Октября 2017
        6976
        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10   14 Октября 2017
        3784
        Сирия: МИД РФ считает, что инцидент с химоружием в Хан-Шейхуне был постановочным

        Сирия: МИД РФ считает, что инцидент с химоружием в Хан-Шейхуне был постановочным

        22:30   13 Октября 2017
        783