Мурманчанину грозит до 15 лет свободы за расстрел рыбаков и смерть пенсионера

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Мурманск, 14 октября. Мурманчанину грозит до 15 лет лишения свободы за убийство, хранение огнестрельного оружия, причинение тяжкого вреда здоровью, а также за угрозу убийством.

Сотрудники правопорядка после полученного звонка от жителя Мурманска, который сообщил о нападении на своего отца, прибыли на место происшествия и обнаружили труп расстрелянного мужчины. Инцидент произошел в октябре 2016 года в Кольском районе. Пятеро рыбаков распивали спиртные напитки в небольшом домике. Около полуночи в ходе пьяной ссоры 41-летний житель Мурманска достал пистолет и начал стрелять без разбора, сообщает руководитель отдела криминалистики следственного управления Евгений Амбарцумян. Причиной стал вопрос о том, кто останется в двухместном домике ночевать.

Разъяренный мужчина ранил своего товарища, который от полученных повреждений скончался. Также он нанес серьезные раны другому пожилому северянину, который смог позвонить сыну и сообщить о нападении. Подозреваемого мужчину задержали сотрудники полиции спустя две недели. Он признался в содеянном преступлении и подтвердил, что выбросил оружие в озеро. В настоящее время в отношении мурманчанина возбуждено четыре уголовных дела по статьям «Убийство», «Незаконное хранение огнестрельного оружия», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», а также «Угроза убийством». Если суд признает его виновным, то мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.