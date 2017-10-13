Житель Мурманска выплатил долг в 130 тысяч рублей ради дивана любимой собаки

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Мурманск, 13 октября. Житель Первомайского округа Мурманска задолжал ТЭК 129 тысяч рублей. Приставы наложили арест на мебель должника на сумму в 23 тысячи рублей. Арестованное имущество оставили на хранение.

Мужчина очень просил не арестовывать его диван, поскольку на нем отдыхает любимая собака. Уже через два дня должник отдал всю необходимую сумму.

В данный момент арест с имущества снят, исполнительное производство окончено, сообщают местные СМИ.