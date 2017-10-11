Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Авиакомпания «Победа» заплатит штраф за задержки рейсов в Екатеринбурге
Происшествия
Мужчина жестоко избил 63-летнего отчима в Мурманске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мужчина жестоко избил 63-летнего отчима в Мурманске

    19:45  11 Октября 2017
    110

    Мужчина жестоко избил 63-летнего отчима в Мурманске

    Мурманск, 11 октября. Пасынок избил пенсионера в Мурманске: 63-летний мужчина госпитализирован.

    Инцидент произошел накануне в одной из квартир по улице Книповича. В медицинское учреждение был доставлен пожилой мужчина с переломами костей лица, а также ушибом и отёком головного мозга, сообщает пресс-служба УМВД по Мурманской области. Травмы нанес ему пасынок, с которым внезапно разгорелся конфликт. Мужчина нанес пенсионеру несколько ударов в область лица с такой силой, что тот ударился головой об шкаф.

    Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого. Уголовное дело было возбуждено в отношении 30-летнего мужчины по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мурманчанин на данный момент находится под подпиской о невыезде. 

    Автор: Ксения Пудовкина
    #мурманск
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 10781

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        23821

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6126

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53573

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        94022
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27   11 Октября 2017
        10781
        Ковитиди: «Хозяева» Украины никогда не согласятся с позицией президента Чехии по Крыму

        Ковитиди: «Хозяева» Украины никогда не согласятся с позицией президента Чехии по Крыму

        15:23   11 Октября 2017
        13297
        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        11:54   11 Октября 2017
        1548
        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        11:20   11 Октября 2017
        2439