Мужчина жестоко избил 63-летнего отчима в Мурманске

В Избранное

Мурманск, 11 октября. Пасынок избил пенсионера в Мурманске: 63-летний мужчина госпитализирован.

Инцидент произошел накануне в одной из квартир по улице Книповича. В медицинское учреждение был доставлен пожилой мужчина с переломами костей лица, а также ушибом и отёком головного мозга, сообщает пресс-служба УМВД по Мурманской области. Травмы нанес ему пасынок, с которым внезапно разгорелся конфликт. Мужчина нанес пенсионеру несколько ударов в область лица с такой силой, что тот ударился головой об шкаф.

Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого. Уголовное дело было возбуждено в отношении 30-летнего мужчины по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мурманчанин на данный момент находится под подпиской о невыезде.