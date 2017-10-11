Две 13-летние девочки попали под колеса авто в Мурманской области

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Мурманск, 11 октября. Автомобильная авария с участием двух подростков произошла накануне в Мурманской области.

По информации пресс-службы регионального УМВД России, дорожно-транспортное происшествие случилось 10 октября около 8.35 утра в Мончегорске на Строительной улице. Водитель автомобиля марки Opel допустил наезд на двух 13-летних девочек. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшим подросткам оказана амбулаторная помощь.

Напомним, сегодня ДТП зарегистрировано в Мурманске. Авария произошла рано утром. Автомобиль марки Lada, за рулем которого находилась девушка, по неизвестным причинам вылетел на обочину и перевернулся набок: девушка госпитализирована.