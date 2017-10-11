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Две 13-летние девочки попали под колеса авто в Мурманской области
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    Две 13-летние девочки попали под колеса авто в Мурманской области

    15:34  11 Октября 2017
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    Две 13-летние девочки попали под колеса авто в Мурманской области

    Мурманск, 11 октября. Автомобильная авария с участием двух подростков произошла накануне в Мурманской области.

    По информации пресс-службы регионального УМВД России, дорожно-транспортное происшествие случилось 10 октября около 8.35 утра в Мончегорске на Строительной улице. Водитель автомобиля марки Opel допустил наезд на двух 13-летних девочек. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшим подросткам оказана амбулаторная помощь.

    Напомним, сегодня ДТП зарегистрировано в Мурманске. Авария произошла рано утром. Автомобиль марки Lada, за рулем которого находилась девушка, по неизвестным причинам вылетел на обочину и перевернулся набок: девушка госпитализирована.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #мурманск
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