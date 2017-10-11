Мужчина устроил пальбу по автомобилю жителя Мурманской области

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Мурманск, 11 октября. Уголовные дела заведены по фактам хулиганства и незаконного приобретения боеприпасов: мужчина расстрелял легковой автомобиль в Мурманской области.

Местные жители обратились в полицию города Кандалакши с жалобами на выстрелы на улице Восточная в Умбе. После полученного сообщения отряд полиции был отправлен на указанное место. Сотрудники правоохранительных органов опросили очевидцев, после чего выяснили, что стрельбу устроил 31-летний местный житель. Было установлено, что злоумышленник расстрелял транспортное средство гражданина, который обратился в полицию.

Стрелявший мужчина рассказал о том, что боевые боеприпасы нашел, но сдавать их в полицию отказался.

В настоящее время в отношении злоумышленника заведено два уголовных дела по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Хулиганство».