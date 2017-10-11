Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Мужчина устроил пальбу по автомобилю жителя Мурманской области
Общество
Мужчина устроил пальбу по автомобилю жителя Мурманской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мужчина устроил пальбу по автомобилю жителя Мурманской области

    14:44  11 Октября 2017
    60

    Мужчина устроил пальбу по автомобилю жителя Мурманской области

    Мурманск, 11 октября. Уголовные дела заведены по фактам хулиганства и незаконного приобретения боеприпасов: мужчина расстрелял легковой автомобиль в Мурманской области.

    Местные жители обратились в полицию города Кандалакши с жалобами на выстрелы на улице Восточная в Умбе. После полученного сообщения отряд полиции был отправлен на указанное место. Сотрудники правоохранительных органов опросили очевидцев, после чего выяснили, что стрельбу устроил 31-летний местный житель. Было установлено, что злоумышленник расстрелял транспортное средство гражданина, который обратился в полицию.

    Стрелявший мужчина рассказал о том, что боевые боеприпасы нашел, но сдавать их в полицию отказался.

    В настоящее время в отношении злоумышленника заведено два уголовных дела по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Хулиганство».

    Автор: Ксения Пудовкина
    #мурманск
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017 23524

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6091

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53441

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        93543

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108595
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        11:54   11 Октября 2017
        873
        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        11:20   11 Октября 2017
        1419
        Золотарев: Принудительная украинизация русских граждан Украины вызывает обратный эффект

        Золотарев: Принудительная украинизация русских граждан Украины вызывает обратный эффект

        9:31   11 Октября 2017
        4150
        Мы на верном пути: Трамп о возможности начала третьей мировой войны

        Мы на верном пути: Трамп о возможности начала третьей мировой войны

        7:04   11 Октября 2017
        25931