Автоледи оказалась в больнице после резкого маневра в Мурманске

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Мурманск, 11 октября. Автомобильная авария случилась сегодня в Мурманске: девушка госпитализирована в больницу.

Дорожно-транспортное происшествие случилось рано утром 11 октября на проспекте Героев-Североморцев, около Семеновского озера. Автомобиль марки Lada, за рулем которого находилась девушка, по неизвестным причинам вылетел на обочину и перевернулся набок. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, автоледи пыталась избежать столкновения с другим транспортным средством, из-за чего съехала на обочину.

Сотрудники скорой помощи и полиции прибыли на место происшествия. Девушку отправили в медицинское учреждение. Экстренные службы МЧС обратили внимание на вытекшие из машины горюче-смазочные материалы.

В настоящее время официальной информации от представителей правопорядка не поступало.