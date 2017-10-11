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Автоледи оказалась в больнице после резкого маневра в Мурманске
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    Автоледи оказалась в больнице после резкого маневра в Мурманске

    12:15  11 Октября 2017
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    Автоледи оказалась в больнице после резкого маневра в Мурманске

    Мурманск, 11 октября. Автомобильная авария случилась сегодня в Мурманске: девушка госпитализирована в больницу.

    Дорожно-транспортное происшествие случилось рано утром 11 октября на проспекте Героев-Североморцев, около Семеновского озера. Автомобиль марки Lada, за рулем которого находилась девушка, по неизвестным причинам вылетел на обочину и перевернулся набок. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, автоледи пыталась избежать столкновения с другим транспортным средством, из-за чего съехала на обочину.

    Сотрудники скорой помощи и полиции прибыли на место происшествия. Девушку отправили в медицинское учреждение. Экстренные службы МЧС обратили внимание на вытекшие из машины горюче-смазочные материалы.

    В настоящее время официальной информации от представителей правопорядка не поступало.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #мурманск
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