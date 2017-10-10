Автомобиль разбился о придорожную скалу в Мурманской области

В Избранное

Мурманск, 10 октября. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в Мурманской области: иномарку от удара о скалу выбросило на проезжую часть.

Авария с участием двух легковых авто случилась 10 октября на подъезде к старому контрольно-пропускному пункту по дороге на Североморск. Водитель автомобиля марки Nissan не смог справиться с управлением по неизвестным пока причинам и врезался в придорожную скалу. Сильный удар отбросил транспортное средство на проезжую часть, где произошло столкновение с Toyota.

На данный момент сотрудники правопорядка проводят проверку по факту случившейся аварии, устанавливают все обстоятельства и причины происшествия. На место аварии прибыла народная дружина «Заполярье». Информации о пострадавших пока нет.