Тело пенсионера найдено на улице в Мурманске

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Мурманск, 10 октября. Труп пожилого мужчины был обнаружен сегодня в Мурманске.

Как сообщает помощник руководителя регионального СКР Ксения Кошелюк, тело 70-летнего местного жителя обнаружили случайные прохожие на улице Гагарина за домом № 1А. Они вызвали работников скорой помощи. На место происшествия прибыли сотрудники правопорядка, они осмотрели тело. Видимых телесных повреждений, которые могли бы говорить о криминальном характере смерти, на теле мужчины обнаружено не было.

На ближайшее время назначена судебно-медицинская экспертиза, по ее результатам будет определена причина смерти пенсионера.