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Тело пенсионера найдено на улице в Мурманске
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    Тело пенсионера найдено на улице в Мурманске

    18:51  10 Октября 2017
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    Тело пенсионера найдено на улице в Мурманске

    Мурманск, 10 октября. Труп пожилого мужчины был обнаружен сегодня в Мурманске.

    Как сообщает помощник руководителя регионального СКР Ксения Кошелюк, тело 70-летнего местного жителя обнаружили случайные прохожие на улице Гагарина за домом № 1А. Они вызвали работников скорой помощи. На место происшествия прибыли сотрудники правопорядка, они осмотрели тело. Видимых телесных повреждений, которые могли бы говорить о криминальном характере смерти, на теле мужчины обнаружено не было.

    На ближайшее время назначена судебно-медицинская экспертиза, по ее результатам будет определена причина смерти пенсионера.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #мурманск
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