Здание ГИБДД оцепили из-за угрозы взрыва в Мурманске

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Мурманск, 10 октября. Здание ГИБДД было оцеплено из-за забытой сумки в Мурманске.

Как сообщает начальник пресс-службы ведомства Марина Шихова, в здании ГИБДД на втором этаже кто-то забыл сумку. Кинолог с собакой незамедлительно выехал на место. Подозрительный предмет не представлял угрозы, в нем нашли только вещи. Сотрудников ГИБДД не эвакуировали из здания.

Напомним, что Уральский государственный экономический университет был эвакуирован сегодня из-за угрозы взрыва в Екатеринбурге.